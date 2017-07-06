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06 Temmuz 2017 14:23

Alaşehirli muhtarlardan hizmet teşekkürü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Alaşehir ilçesi mahalle muhtarlarını ağırladı.

Alaşehirli muhtarlardan hizmet teşekkürü

06 Temmuz 2017 14:23

Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirten muhtarlar, “Cengiz Başkan sayesinde hizmet gördük” diyerek duygularını ifade ederlerken Akbaş da ilçede yürütülen haşere çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Alaşehir ilçesinin Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Salih Taşlıyol, Göbekli Mahalle Muhtarı Süleyman Sandal, Horzum Alayaka Mahallesi Muhtarı Erol Adıgüzel, Horzum Keserler Mahallesi Muhtarı Ali Seymen ve Karadağ Mahalle Muhtarı Raşit Aslan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş’a ziyarette bulundu. Mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirten muhtarlar, talep ve isteklerini Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş’a iletti. Özellikle ulaşım konusunda çok rahatladıklarını belirten muhtarlar, “Cengiz Başkan sayesinde hizmet gördük” diyerek duygularını ifade ettiler.



Alaşehir’de haşereye geçit yok


Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Akbaş vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerinden biri olan sinek ve haşereye karşı mücadelesine de aralıksız devam ettiğini dile getiren Akbaş, Alaşehir’de de ilaçlama çalışmalarına hızla devam edildiğini söyledi. Akbaş, ilçe sakinlerini yazın haşere ve sineklerden uzak tutabilmek amacıyla iki vardiya şeklinde çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.


İlçede 4 adet arazi aracı ile iki vardiya şeklinde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu çerçevede Alaşehir ilçemizde de 4 adet arazi aracımızla ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Şubat ayı itibariyle başlayan larvasit uygulamamızın yanı sıra Nisan ayı itibariyle de çöp konteynerleri ve yeşil alanlarda da karasinek mücadelemiz başladı. Haziran ayı itibariyle de akşam gün batımı saati açık alan uygulamasına başladık. Vatandaşlarımızın sağlığı ve rahatsızlık duymamaları için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.




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