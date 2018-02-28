Alaşehirli öğrenciler 15 bin mavi kapak topladı

Hacı Kelepirci İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından toplanan 15 binin üzerindeki mavi kapak,okulda düzenlenen törenle Alaşehir Engelliler Derneği’ne teslim edildi.

Hacı Kelepirci İlkokul ve Ortaokul Okul Müdürü Orhan Aktaş, "Okulumuzda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte toplanan 15 binin üzerinde 45 kilogram gelen mavi kapaklar, Alaşehir Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz’e teslim ettik" derken, Engelliler Derneği Başkanı Taşgöz, bu tür sosyal sorumluluk projelerini başlatan minik öğrencilere ve öğretmenleri Orhan Aktaş’a teşekkür etti.

Başkan Taşgöz, toplanan mavi kapaklar ile engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınacağını belirtti.