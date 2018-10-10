Alaşehirli öğrencilere Bilim ve Teknoloji Sınıfı

sınıf öğrencisi Kübra Çoban'ın okuluna hayırsever bir işadamı tarafından Bilim ve Teknoloji sınıfı yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kutlamaları sırasında yerdeki çöpleri toplayarak çöp kutusuna atan Alaşehir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kübra Çoban dikkatleri üzerine çekti. Çöpleri topladığı sırada Kübra'yı gören hayırsever işadamı Sezgin Baran Korkmaz okula Bilim ve Teknoloji Sınıfı yapma sözü verdi. Hayırsever işadamı Korkmaz tarafından Alaşehir Ortaokuluna Kübra'nın adı verilen Bilim ve Teknoloji sınıfı açıldı. Sınıfın açılışı Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak tarafından gerçekleştirildi.

Adına sınıf açılmasından dolayı büyük gurur duyduğunu söyleyen 5. sınıf öğrencisi Kübra Çoban, "Çöp topladım, okuluma teknoloji sınıfı kazandırdım. Kendime de burs kazandırdım. Çok mutluyum. Arkadaşlarıma çevremizi temiz tutmalarını tavsiye ediyorum. Belediye Başkanım Ali Uçak ve hayırsever işadamı Sezgin Baran Korkmaz'a çok teşekkür ederim" dedi.

Kübra'nın davranışının örnek olduğunu söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Kübra'nın bu güzel davranışı ile Alaşehir'in adını tüm Türkiye, hatta dünyaya duyurdu. Kızımızı kutluyorum, Sezgin Baran Korkmaz'a da teşekkür ediyorum. Bizler sadece bir vesileyiz. Sezgin Baran Korkmaz, Kübra kızımızı çöp toplarken görüp duygulanıyor ve onun okuduğu okula böyle güzel sınıf kazandırmak istiyor. Hem kendisini ödüllendirmek istiyor, hem bütün çocuklarımıza örnek olmak açısından da bir yol göstermiş oluyor. Asla ve asla yerlere çöp atmayacağız. Gördüğümüz çöpü de alıp çöp kutusuna atacağız" dedi.

Hayırsever işadamı Korkmaz tarafından açılan sınıfta bilgisayarlar ve bilgisayar masaları kurulurken, okulun diğer eksikleri de giderildi.