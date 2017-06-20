Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 16:59

Alaşehirli ’Sarı Melekler’ 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı

2017-2018 sezonunda Bayanlar Voleybol 1.

Alaşehirli ’Sarı Melekler’ 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı

20 Haziran 2017 16:59

Ligi’nde mücadele edecek olan Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız vererek, iç ve dış transferde daha önce ön protokol yaptığı 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı.


Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’ın da katıldığı imza töreninde, Voleybol Şubesi İdari Koordinatörü Şevket Çömçömoğlu da hazır bulundu. Öncelikle iç transferde geçtiğimiz sezonda takımda görev yapan Şerife Acar ve libero Sevinç Şenkuş yeni sözleşmelere imza atarken, dış transferde de 6 oyuncu ile sözleşme imzalandı. Alaşehir Belediyespor, dış transferde, Nilüfer Belediyespor’dan pasör Deniz Berrak Kakaşçı, Kepez Belediyespor’dan pasör çaprazı Nilay Mutlu ve köşe oyuncusu Hazal Ubeyli, Rize Kaçkar Sağlık Koleji’nden orta oyuncu Gizem Dirik, Işıkkent Spor Kulübü’nden orta oyuncu Ebru Kırmaz ile Erdek Spor’dan pasör Kadriye Ateş’i renklerine bağladı. Törende, Başkan Karaçoban ve İdari Koordinatör Çömçömoğlu, sözleşme imzalanan sporculara ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!