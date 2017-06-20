Alaşehirli ’Sarı Melekler’ 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Ligi’nde mücadele edecek olan Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız vererek, iç ve dış transferde daha önce ön protokol yaptığı 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’ın da katıldığı imza töreninde, Voleybol Şubesi İdari Koordinatörü Şevket Çömçömoğlu da hazır bulundu. Öncelikle iç transferde geçtiğimiz sezonda takımda görev yapan Şerife Acar ve libero Sevinç Şenkuş yeni sözleşmelere imza atarken, dış transferde de 6 oyuncu ile sözleşme imzalandı. Alaşehir Belediyespor, dış transferde, Nilüfer Belediyespor’dan pasör Deniz Berrak Kakaşçı, Kepez Belediyespor’dan pasör çaprazı Nilay Mutlu ve köşe oyuncusu Hazal Ubeyli, Rize Kaçkar Sağlık Koleji’nden orta oyuncu Gizem Dirik, Işıkkent Spor Kulübü’nden orta oyuncu Ebru Kırmaz ile Erdek Spor’dan pasör Kadriye Ateş’i renklerine bağladı. Törende, Başkan Karaçoban ve İdari Koordinatör Çömçömoğlu, sözleşme imzalanan sporculara ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti.