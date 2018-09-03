Uluslararası Kültür Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında sevilen şarkıcı Merve Özbey ve besteci Erdem Kınay unutulmaz bir performans sergilerken, konser sonunda seyircilerin üzerine Alaşehir’e özgü maden suyu püskürtüldü.

Alaşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1. Uluslararası Kültür Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında düzenlenen ’Yeşil Parti’de sevilen şarkıcı Merve Özbey ve besteci Erdem Kınay canlı performans sergiledi. Festival öncesi DJ Bora Yemenoğlu Alaşehirlileri coştururken, ’Yeşil Parti’de seyircilere yeşil tişört dağıtıldı. Alaşehir Demokrasi Meydanında düzenlenen konserde Merve Özbey birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Alaşehirliler Merve Özbey ve Emre Kınay’ın şarkılarıyla eğlenceli bir gece yaşadı. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da konseri vatandaşların arasından izledi.

Konserin sonunda sahneye çıkan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Yeşil bizim hayatımız, emeğimiz, kaderimiz, üzümümüzdür. Biz bu festivale başlarken bir hayalle yola çıktık. Üzümümüzü, maden suyumuzu ve Alaşehri dünyaya tanıtmak için yola çıktık" diye konuştu. Başkan Uçak konuşmasının ardından Merve Özbey ve Emre Kınay’a plaket ve üzüm verdi.

Konser sonunda Alaşehirliler maden suyuyla yıkandı

Konserin sonunda seyircilerin arasına yerleştirilen çeşitli noktalardan vatandaşların üzerine Alaşehir’e özgü maden suyu püskürtüldü. Eğlencenin devam ettiği gecede Alaşehirliler püskürtülen maden sularıyla yıkandı.