Alaşehirlilere, Katı Atık Transfer İstasyonu anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 40 yıllık çöp sorununu ortadan kaldıran Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama tesisinin ilçelerdeki en önemli ayaklarından olan Katı Atık Transfer İstasyonları, ilçelerde bir bir hayata geçiyor. Bu kapsamda Alaşehir ilçesinde de ilgili 14 kurum ve kuruluşun onayı ile Tepeköy Mahallesi’nde Katı Atık Transfer İstasyonu yapılması planlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım da mahalle halkını yapılması planlanan tesis hakkında bilgilendirmek amacıyla Alaşehir ilçesini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım’ın belediye ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Bilgehan Noyan ve Murat Biber, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi personelleri de hazır bulundu. Ziyarette ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Alaşehir Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Hüseyin Güner, Tepeköy Mahalle Muhtarı Abdurrahman Malçok ile birlikte toplantı düzenledi. Tepeköy Mahallesi Düğün Salonu’nda vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Daire Başkanı Yıldırım, ilk olarak Manisa’da çöp kavramını ortadan kaldıran Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi hakkında bilgiler verdi. Alaşehir ilçesinde Katı Atık Transfer İstasyonu yapılması için ilgili kurumlarca 8 farklı noktanın ilk etapta değerlendirildiğini ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, İlbank İzmir Bölge Müdürlüğü, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Meteoroloji Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Alaşehir ilçe Belediye Başkanlığı’ndan oluşan 14 kurum ve kuruluşun ortak bir şekilde olur görüşünü verdikten sonra Tepeköy’ün seçildiğini aktaran Yıldırım, tesisin doğaya ve çevreye herhangi bir zararının olmadığını ve yalnızca 14 bin 750 metrelik alanda hayata geçirilmesinin planlandığını aktardı. Vatandaşların aklında herhangi bir tereddüt kalmaması için Katı Atık Transfer İstasyonu yapılan noktaların ziyaret edilmesi teklifinde bulunan Yıldırım, halkın ortak görüşüyle bu çalışmanın yol haritasının belirleneceğini vurguladı.