Aloğlu başkanlığı bıraktı

Kasım 2014'te göreve başlayan ve geçtiğimiz 4 senede 100'ü aşkın faaliyet ve projeyi hayata geçirerek Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER)'ni Ege Bölgesinin en çok faaliyet gösteren derneği haline getiren Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, düzenlenen olağanüstü genel kurulla başkanlığa veda etti.

Giritligil Hotel'de düzenlenen ve Ayberk Aloğlu'nun aday olmadığı genel kurulda tek listeyle seçime giden Ömre Yılmaz MAGİDER'in yeni başkanı seçildi. Kongrede Divan Başkanlığına ise Murat Gümüştekin seçildi.

Gerçekleştirilen genel kurulda yapılan faaliyetlerden ve projelerden bahseden Ayberk Aloğlu, “Kırsal kalkınma görevlileriyle köy gezintileri, çocuk festivali düzenledik. Kosova heyeti ile görüşme yaptık. Siyasilerle ticaret ve işadamlarını buluşturan platformlar oluşturduk. Köy okullarına destek ve hizmet verdik. Manisa Girişimciler Derneği'nin tatlısını hayata geçirdik. Kooperatifleşme ile ilgili panellere destek verdik. Türk devletlerle ticaret için kardeşlik projesini hayata geçirdik. Üyelerimizin işleri için MAGİDER TV'yi kurduk. Google her ay 10 bin dolarlık reklam bütçesi ayırıyor. 200'ü aşkın girişimciye girişimcilik sertifikası verdik. 6 okula kütüphane kazandırdık. Çanakkale Girişimciler Derneği ile yüzde 100 yerli akıllı ev konuda sistemleri yapılmıştır. Mesir Festivali Manisa için bir ticaret kapısı haline getirildi. Anketler yapılıp sorun dosyası oluşturulup Ankara'ya ziyaret yapılmıştır. İŞKUR'la beraber istihdam fuarları düzenleyip 4 sene içerisinde 200'ü aşkın kişiye iş bulunmuştur. Kardeş Okul Projesi ile Merkezefendi İlköğretim Okulunun ek binası laboratuvarı elektrik sistemlerinin tamamı öğretmenler odası binanın iç ve dış bakımı yapıldı. MCBÜ Yüksek Öğrenim Vakfı adına kermesler düzenlenip gelirin tamamı öğrencilere burs verilmesi babında bağışlanmıştır. Üyelerimiz için indirim protokolleri imzalandı. Hayvan barınağına yardım ettik. Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklarımızla beraber geçirdiğimiz günler oldu. Meyve ve sebze halindeki sıkıntılar çözülmüş halcinin dilekleri dinlenmiştir. Aramızda iş ortaklıkları yapılmış istihdam ve değer sağlanmıştır. 20 ilde eş zamanlı yapılan sürdürülebilir film festivalini Manisa'da da gerçekleştirdik. Benim şehrim benim esnafım projesiyle esnaflarımızın kazancına destek olduk. 23 kişiden oluşan MAGİDER mehteran takımımızı kurduk. Obasya'ya her fırsatta gezi düzenleyerek öğrenci topluluklarımızın orada konaklamasını sağladık. 150 STK'yı bir kahvaltıda buluşturup her birine projelerinde destek olduk 14 sivil toplum kuruluşuna da dernek binamızı kullandırıp kucak açtık. Ülkemizin doğusu batısı demeden giysi ve kıyafet yardımı yaptık. MAGİDER iş rehberini hazırlayıp belediyelere ve fabrikalara bizden de fiyat alınması kapsamında dağıttık. Çağırdığımız her konuktan Manisa için bir şeyler istedik. Büyükşehir ile beraber 500 bin Euro'luk proje yazdık. Şehzadeler ile okul yaptık. Üniversiteli gençlerimizle beraber yatırım ve girişimcilik ile ilgili dergi hazırlayıp bölümlerimize dağıttık. Çin zulmünden kaçıp Manisa'ya yerleşen Uygur Türklerine destek verdik, iş bulduk. Üniversitemizin kampüsü içerisinde OSB'deki fabrikalarla görüşüp staj fuarları düzenledik. Türkiye'deki birçok üniversiteden katılan kimya bölümü hocalarımızla Manisa'da kimya zirvesi gerçekleştirdik. Yurt dışı gezileri gerçekleştirdik. Polonya da ikili iş görüşmesi, Kosova'da fuar düzenleyip katılımcı olarak faaliyet gösterdik. Bu fuarlarda hem şirketlerimizi hem de Manisa'mızı tanıttık. Daha onlarca projemiz hayata geçmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bunları hepsini saymaya kalkarsak sizleri bir gün burada tutmam gerekiyor” diye konuştu.

“Ülkemize ve şehrimize yaptığımız hizmetlerde bizlere destek olanlara minnet borcumuz var” diyen Ayberk Aloğlu, birlikte çalıştıkları tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti.

MAGİDER'in yeni başkanı Ömre Yılmaz ise, Ayberk Aloğlu'na dernek adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ömre Yılmaz, “Bizlere ve yönetime teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz için teşekkür ederim. 2009 yılında Murat Gümüştekin başkanlığında bir oluşum yapmıştık. 2009'da buradaki arkadaşlarımızla omuz omuza, beraber, dostça, kardeşçe, arkadaşça sinerji oluşturarak, enerjimiz çok yüksek, gayet iyi şeyler başardık. Öncelikle bizim en büyük gücümüz çok yakın olmamızdan geldi. Hep beraber olduk. Kardeş olduk, arkadaş olduk. Ondan dolayı hiçbir küslük, hiçbir ayrılık, hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonrada bol bol görüşeceğiz. Birbirimizle daha sık, daha yakın temas içinde olacağız” diye konuştu.

Manisa Girişimciler Derneği'nin yeni başkanı Ömre Yılmaz'ın yönetim kurulunda Timur Özkan, Hakan Çiçek, Murat Şenay, Murat Özdemir, Tufan Akan, Seha Kurutaç, Mert Kuyulu, Haşim Çelik, Hakan Erdem ve Mustafa Baylan yer aldı.