Aloğlu: “Kaynakların şehrimize akmasını sağlayacağız”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayberk Aloğlu, “MAGİDER olarak Avrupa Birliği hibeleri konusunda ’Köylü milletin efendisidir.’ ilkesinden hareketle şehrimizin efendilerine misafir olduk. Onları bu konularda bilgilendirmek ve elimizden geldiği kadar destek olabilme adına bir farkındalık oluşturma gayretindeyiz. İhmal ettiğimiz her proje ülkemizin de katkı sağladığı fonların bir başka AB ülkesine gitmesi demektir. Amacımız bu kaynakların ülkemize akmasını sağlamaktır. Talep sırasına göre her mahallemize gidiyoruz. Bizimle beraber gece geç saatlere kadar çalışan TKDK İl Koordinatörlüğümüze de teşekkürlerimizi sunarız” dedi.