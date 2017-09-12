Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 13:19

Aloğlu, kendisini gençliği ve tecrübesizliğiyle eleştirenlere cevap verdi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için aday olduğunu açıkladıktan sonra bazı kesimlerden gençliği bahane edilerek önünün kesilmek istendiğini dile getiren MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Aloğlu, kendisini gençliği ve tecrübesizliğiyle eleştirenlere cevap verdi

12 Eylül 2017 13:19

Gençliğimize dokunmayın” dedi.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için adaylığını açıklayan Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Başkanı Ayberk Aloğlu adaylığının engellenmesi yönünde çalışmalar yapıldığını ifade etti. Aloğlu, “Son günlerde Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına adaylık sürecinden itibaren görüyor ve duyuyoruz ki gençliğimiz bahane edilerek önümüze geçilmek isteniyor. İcranın başında olmadan tecrübesizliğimiz doğrultusunda bir algı yönetilmek isteniyor. İcranın başındakilere muhalefet edilir. İcraata talip olanlara, icranın başındakilerin yapmış olduğu muhalefet ancak çamur at mantığıdır. Tutmazsa izi kalır! Oysa biz yola çıkarken de deklarasyonumuzda ifade ettik ki, büyüklerimizin yanlışını da doğrusunu da tespit edip, bunları kendimize yol gösterici kabul edip tecrübe kat sayımıza ekleyeceğiz. Hülasa bizi genç diye eleştirenlerin nazarında kaç yaşına gelirsek gelelim tecrübesiz olarak kalacağız çünkü tecrübe işte edinilir. Bu sebeple biz işe talibiz ve Manisa’nın şuan ki ticari hacmine muhalifiz. Bu muhalefetimiz yıkıcı değil yapıcıdır. MAGİDER’de yapmış olduğumuz 62 proje ve faaliyet gençliğimizi yaşamak amaçlı değil ülkeyi yaşatmak amacıyla yapılmıştır. Bunların hepsi içimizdeki gençliğin vermiş olduğu heyecan ve özveri ile yapılmıştır ki büyük bir kanıttır.” dedi.


‘Manisa şimdiki haliyle kalsın’ diyenlerin bir tarafta, ‘Manisa’ya çağ atlatalım’ diyenlerin de kendi taraflarında olduğunu vurgulayan Aloğlu şunları söyledi:


“Aynen Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fetih niyetini ortaya attığı zamanki kendilerini tecrübeli olarak gördüğümüz vezirlerin Fatih Sultan Mehmet’i tecrübesiz ve gençlikle yargılaması gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Çünkü tecrübe kimi zaman korku oluşturur. Eldekini muhafaza kaygısı, yeni atılımların önünü keser. Biz bize yapılacak eleştirilerin icraya başladıktan itibaren yapılmasını daha sağlıklı görüyoruz. Kaygılarını gerçekmiş gibi zannedip karşı tarafı bunlarla suçlamak en hafif ifadeyle vicdansızlıktır.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Açık
    33°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç