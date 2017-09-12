Gençliğimize dokunmayın” dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için adaylığını açıklayan Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Başkanı Ayberk Aloğlu adaylığının engellenmesi yönünde çalışmalar yapıldığını ifade etti. Aloğlu, “Son günlerde Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına adaylık sürecinden itibaren görüyor ve duyuyoruz ki gençliğimiz bahane edilerek önümüze geçilmek isteniyor. İcranın başında olmadan tecrübesizliğimiz doğrultusunda bir algı yönetilmek isteniyor. İcranın başındakilere muhalefet edilir. İcraata talip olanlara, icranın başındakilerin yapmış olduğu muhalefet ancak çamur at mantığıdır. Tutmazsa izi kalır! Oysa biz yola çıkarken de deklarasyonumuzda ifade ettik ki, büyüklerimizin yanlışını da doğrusunu da tespit edip, bunları kendimize yol gösterici kabul edip tecrübe kat sayımıza ekleyeceğiz. Hülasa bizi genç diye eleştirenlerin nazarında kaç yaşına gelirsek gelelim tecrübesiz olarak kalacağız çünkü tecrübe işte edinilir. Bu sebeple biz işe talibiz ve Manisa’nın şuan ki ticari hacmine muhalifiz. Bu muhalefetimiz yıkıcı değil yapıcıdır. MAGİDER’de yapmış olduğumuz 62 proje ve faaliyet gençliğimizi yaşamak amaçlı değil ülkeyi yaşatmak amacıyla yapılmıştır. Bunların hepsi içimizdeki gençliğin vermiş olduğu heyecan ve özveri ile yapılmıştır ki büyük bir kanıttır.” dedi.

‘Manisa şimdiki haliyle kalsın’ diyenlerin bir tarafta, ‘Manisa’ya çağ atlatalım’ diyenlerin de kendi taraflarında olduğunu vurgulayan Aloğlu şunları söyledi:

“Aynen Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fetih niyetini ortaya attığı zamanki kendilerini tecrübeli olarak gördüğümüz vezirlerin Fatih Sultan Mehmet’i tecrübesiz ve gençlikle yargılaması gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Çünkü tecrübe kimi zaman korku oluşturur. Eldekini muhafaza kaygısı, yeni atılımların önünü keser. Biz bize yapılacak eleştirilerin icraya başladıktan itibaren yapılmasını daha sağlıklı görüyoruz. Kaygılarını gerçekmiş gibi zannedip karşı tarafı bunlarla suçlamak en hafif ifadeyle vicdansızlıktır.”