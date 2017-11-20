Aloğlu: “NATO’nun özür dilemesi milletimizi tatmin etmez!”

Dünyanın her yerinde vuruşmuş, şehit vermiş bir milletin geçmiş ve güncel değerlerini hedef tahtası yapan organizasyonun ev sahibi Norveç’in ittifaktan çıkarılma görüşmelerinin başlatılması gereklidir” dedi.

NATO tatbikatı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşman, Atatürk’ün ise hedef olarak gösterilmesiyle ilgili yaşanan skandalda peşi sıra gelen özürlerin yok hükmünde olduğunu dile getiren MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, “NATO gibi bir kurumda tatbikat sırasında yapılan ’yanlışlıklar’ da plana dahildir. Çünkü mahallede beştaş oyunu değildir yapılan. Bu gibi kurumlarda tatbikat bölgesinden geçecek sinekler bile planda hesaplanır. Hele konu, üye olan bir ülkenin hassasiyetlerini hedef almaksa bu taammüden yapılmıştır. Özür, küçük hataların pişmanlık belirtisidir. Büyük hataların karşılığı özür değil, bedeldir” dedi.

Aloğlu açıklamasının devamında şunları belirtti: “Bazı çevrelerin NATO rezaletinde Norveç’ten gelen özür ve memurun ihracının olması gereken adım olduğundan dem vurmakla konuyu kapatma gayretindedir. Oysa müttefik bir devletin hem kurucusu ve hem de mevcut cumhurbaşkanını hedef alan bir devlet, güven mevhumunu darmadağın etmiş, organizasyonu temelden sarsmıştır. Müttefiklerinin menfaatleri için; dünyanın her yerinde vuruşmuş, şehit vermiş bir milletin geçmiş ve güncel değerlerini hedef tahtası yapan organizasyonun ev sahibi Norveç’in ittifaktan çıkarılma görüşmelerinin başlatılması gereklidir. Sonuç itibariyle çıkarılır veya gerekçeleri geçerli sayılır! Fakat bir daha böyle bir başıbozukluğun tekrarının önü alınır. Aksi hiçbir durum milletimizi tatmin etmez. Yolu açılan bu durum diğer ittifak devletlerinin yapacağı organizasyonlarda şiddetini artırarak devam eder. Biz, haklı Kıbrıs davamızda bile sözde müttefiklerimizden ambargo görmüş bir milletiz. Sizin önümüze koyduğunuz altın leğenin bizi kan kusturma niyetiyle konduğunun farkındayız. Türkiye, Norveç’in ihracı için gerekli başvuruları yapmalıdır. Komplo bile olsa Atatürk’ün ve mevcut cumhurbaşkanının bu şekilde hedef tahtası yapılıp, düşman liderler listesinde yayınlanmasına sessiz kalamayız. Hiç kimse şakayla bile olsa hassasiyetine söz ettirmez. Atatürk ve Cumhurbaşkanlığı makamı bu milletin milli iffetidir. Biz kendi aramızda muhalefet oluruz, eleştiririz fakat başka bir ülkenin devletimizin sembollerine hakaretini komplo ile ilişkilendirip sessiz kalamayız. Komplo bile olsa iğrenç bir komplodur ve milletin göstereceği sert tepki bu gibi komploların ki ben öyle düşünmüyorum tekrarlanmasının önünü almalıdır.”