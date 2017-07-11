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11 Temmuz 2017 14:00

Aloğlu sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmelerini değerlendirdi

Manisa Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı A.

Aloğlu sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmelerini değerlendirdi

11 Temmuz 2017 14:00

Ayberk Aloğlu; Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre’nin Crans-Montana kentinde 10 gün süren Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, “Kıbrıs görüşmeleri, geleneği bozmayacak şekilde Rum Kesiminin masayı terk etmesi ile lehimize sonuçlanmıştır. Çünkü biz Kıbrıs harekatında gitmek istediğimiz yere kadar gitmiş ve kendi kararımız ile burası son noktadır demişiz. Dolayısı ile bölgede iskana açılmamış, pazarlık için kullanılması düşünülen alanlar hariç yapılacak her anlaşma aleyhimize sonuç demektir. Zaten bugüne kadar batı ile oturduğumuz hangi masadan abat olarak ayrılmışız ki? Batının bu konudaki fikri, harekat zamanından sonra bize uyguladıkları ambargo ile tarafımızdan yeterince anlaşılamamış mıdır ki hala oturumlardan lehimize sonuç umarız? Tarih bize göstermiştir ki, Tükler savaşta kazandıklarını hep masada kaybetmiştir. Çünkü karşınıza oturanlar arabulucu ve sorun çözücü değil, müttefik ve talep edici bloktur. KKTC Türkiye’nin güvenliği ve Ortadoğu ile Akdeniz’deki etkinliğimiz için Allah’ın bize lütfudur. Diğer deniz veya okyanuslarda bu kadar stratejik başka bir ada yoktur. Tüm dünyanın bilmesi gereken yegane durum şudur ki, Türk toprağından ve vatanından asla vazgeçmeyecektir. Farklı farklı entrikacıların ve mağduriyetten başka bir işe yaramayan sözde ara bulucuların cevabı geçmişte atalarımız tarafından verilmiştir, gerekirse yeni nesil olarak da vermeye çekinmeyeceğizdir.” ifadelerini kullandı.




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