Aloğlu'ndan gündeme dair açıklamalar

Aloğlu, bölgesel esaslı sivil toplum örgütlenmesi projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başladığını söyledi.

Aktif bir hayattan vazgeçmediklerini kaydeden Aloğlu, “Çünkü hizmetin yaşı da kurumu da olmaz. Bizim bu topraklara vefa borcumuz var. Bunu da ömrümüzün sonuna kadar ödemeye çalışacağız. MAGİDER'deki görevimizi yerine getirdik fakat daha yönetimlerinde bulunduğumuz kurumlara hizmet etmeye devam ediyoruz. MAGİDER'le 100'ü aşkın faaliyet ve proje bitirdikten sonra hayatın kuralı olan 'Sonsuz sadece Allah'tır, beşer sonludur' düsturundan hareketle bayrağı yeni arkadaşlara devretmenin huzuru içerisindeyim. Kaldı ki, bizim Manisa gerçeğinden kopmamız için bu canın bu tenden çıkması veya akli melekelerimizin bizi terk etmesi gerekir. Bu ihtimaller olmadığı müddetçe gerek şahsi ve gerekse örgütsel anlamda Manisa ve ülke meseleleri ile ilgili kafa ve beden yormaya devam edeceğiz” dedi.

Bunda sonrada faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Aloğlu, “Ben zaten bazı kurumların yönetim bazılarının da meclis üyesiyim. Bu kurumlarla ilgili çalışmalar vaktimin önemli bir kısmını dolduruyor. Fakat yeni projelerimiz de var. Manisa'nın bizi görmek istediği hizmet alanlarında bir an tereddüt etmeden faaliyetlerimizi sürdürecek, elimizden geleni yapacağız. Malumunuz ticari hayatın içinde yıllardır bir mücadele halindeyiz. Bu mücadelemizin mevcut konjonktürde değerlendirildiğinde ne derece zorlu olduğunu anlamak zor olmasa gerek. Bu zorlukların üstesinden gelecek enerjiye sahibiz. Sivil toplum ise bizim gönül verdiğimiz bir alan ve şüphesiz bundan da uzakta kalamayız” diye konuştu.

Aloğlu, tecrübeli biri olarak bu konuda Manisa'da hizmet eden sivil toplum örgütlerine de önerilerde bulundu. Aloğlu, “Öncelikle bu yola gönül vermiş kardeşlerimize öneride bulunmak haddini kendimde bulmuyorum. Zira zaten onlar bir ölçüye göre çalışmaz. Gönül neferleri gönüllerinin ufkunda yol alır. Atalarımız 'Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır' demiştir. O arkadaşlarımız eminim ki, ellerinden geleni, toplum ve devlet menfaatine artı yönde gördüklerini hayata geçirme konusunda tereddüt etmiyorlardır. Ben ancak bu konuda kendi ölçümü dile getirebilirim. O da şudur; 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturunu ilke edinip, icraatları millet ve devlet esaslı temellendirmek hayatımın her alanının hakim anlayışıdır. Bu böyle olmaya bundan sonra da devam edecektir. Eğer hemşehrilerimiz bize bir sorumluluk yükler ve bizi hizmet noktasında görevlendirirse bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevden kaçmayız” dedi.

Siyasete atılıp atılmayacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Aloğlu, şunları söyledi: “Ben had bilmenin en önemli şey olduğuna inanmış bir Manisa evladıyım. Bu nedenle haddimizin ulaştığı noktalarda ihtiyaç hasıl olması durumunda irade koymak bize yakışmaz. Hayatın getirdikleri bazen sizin programınızın dışındadır. O sebeple görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyelim. Ama şimdilik bölgesel sivil toplum örgütlenmesi esaslı projelerimiz var ve buna odaklandık.”