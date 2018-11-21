Alparslan Türkeş Kavşağı'nda hedef 31 Aralık

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin yapımı devam eden Alparslan Türkeş Kavşağı'nın ikinci etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, ikinci etap çalışmaları devam eden Alparslan Türkeş Kavşağı'nda çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ergün ve Başkan Şirin, 8 Haziran tarihinde birinci etabı açılan ve ikinci etap çalışmalarında sona gelinen Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın yan yol ve bağlantı yolu çalışmalarının son durumu ile ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kavşağın battı-çıktı kısmı olan birinci etabını 8 Haziran'da törenle hizmete açtıklarını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu önemli ve modern çalışmamızın artık son aşamalarına gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. D96 karayolu üzerindeki trafik açısından muazzam bir sıkışıklık ve tehlike oluşturulan bu bölgeye kavşak sözü vermiştik. Çok şükür bu sözümüzü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz modern kavşağımızın ikinci etap çalışmalarını 31 Aralık tarihine kadar tamamlamak. Belki hava koşulları nedeniyle 10-15 gün gibi bir sarkma yaşanabilir. İnşallah bir aksilik olmazsa, Turgutlu, yeni yıla yeni ve modern yollarla girecek. Büyükşehir Meclisimizde bu önemli projeye kıymetli büyüğümüz, merhum Alparslan Türkeş'in adını verdik. Bu vesileyle meclis üyelerimize teşekkür ediyor, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i de rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Turgutlu'ya önemli bir eser kazandırdıklarını söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bizden sonraki nesillerin belki bizleri hayırla yad edeceği, ölümsüz bir eser kazandık. Bin 650 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun batı-çıktı unvanını yine Turgutlu kazanmıştır. Bunun da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Her gün 37 bin aracın geçtiği, belki de bir o kadar yaya geçişi olan noktayı sorunsuz noktaya getirdik. Bunun ne anlama geldiğini Turgutlu halkı çok iyi biliyor. Biz bu taşın altına elimizi koyarken çalışmalar esnasındaki sıkıntıların yaşanacağını biliyorduk. Ama her platformda söyledik. Bizim için aslolan görsel değil. Günü geçiştiren çalışmaları değil, kalıcı çalışmaları hedef koyarak bugünlere geldik. Bunların hep bir karşılığı olduğunu biliyorum. Sıkıntıları çeken vatandaşımız yine en rahatı yaşayan olacak" diye konuştu.