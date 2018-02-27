Altay’ın U-19 takımı ilk yenilgisini Manisa’dan aldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-19 Takımı, 16 maçta 11 galibiyet ve 5 beraberlik alan Altay’ı 3-0 mağlup ederek rakibinin namağlup ünvanına son verdi.

Bölgesel Gelişim Liglerinde mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor’da hafta sonunda da büyük bir heyecan yaşandı. Manisa’da oynanan maçlarda U-15 Takımı Altay’a 2-0 mağlup olurken, U-16 Takımı da Manisa’da oynanan maçta Altay’a 1-0 mağlup oldu. U-17 maçında deplasmanda Altay ile karşılaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un gençleri sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılırken Manisa Büyükşehir Belediyespor U-19 Takımı ise İzmir’de Gaziemir İlçe Stadı’nda lider Altay’ın konuğu oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşmadan önce oynadığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakiplerinin korkulu rüyası olan Altay U-19 Takımı, Manisa BBSK karşısında ilk yenilgisini aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Spor U-19 Takımını galibiyete taşıyan goller ise 38. dakikada Oğuzhan, 43 ve 45. dakikalarda Mehmet Uysal’dan geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Spor U-19 Takımında teknik heyet ve genç futbolcular maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.