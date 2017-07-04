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04 Temmuz 2017 13:38

Altyapıdan yetişip yıldız oluyorlar

Isparta’da düzenlenen 11-12 yaş Türkiye Gelişim Yarı Finalleri müsabakalarına Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Şubesi 8 sporcu ile katıldı.

Altyapıdan yetişip yıldız oluyorlar

04 Temmuz 2017 13:38

Tamamı altyapı sporcularından oluşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Şubesi, müsabakalarda başarılı performansıyla göz doldurdu.


11-12 yaş Türkiye Gelişim Yarı Final Müsabakaları 1-2 Temmuz tarihlerinde Isparta’da düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Şubesi de müsabakalara 8 sporcu ile katıldı. Başarılı performansıyla tüm sporseverlerin beğenisini toplayan yeşil-beyazlı sporcular, müsabakalarda toplamda 24 derece elde etti. Yeşil-beyazlı sporcular elde ettikleri başarılı sonuçlarla Temmuz ayı sonunda yapılacak olan final yarışları için 3 tane b2 barajı, 5 tane a1 barajı, 9 tane a2 barajı 6 tane a3 barajı ve 1 tane a4 barajı geçmeyi hak ettiler. Tamamı alt yapı sporcularından oluşan yüzme şubesinin elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Şıktaşlı,” Bünyemizde faaliyet gösteren tüm branşlarda alt yapıya büyük önem veriyoruz. Manisa sporuna ve ülke sporunu yıldız sporcular kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda yüzücülerimizin kazandırdığı derecelerde bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz adına tebrik ediyorum” dedi.




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