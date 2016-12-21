Altyapıyı asfalt takip ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü’nce 8 Eylül Caddesi’nde yapımına devam edilen yağmur suyu hattının tamamlandığı bölümlerde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha rahat bir yaşam sürdürmeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda MASKİ Genel Müdürlüğü’nce 8 Eylül Caddesi’nde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yağmur suyu hattı çalışması yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de borulama işleminin bittiği bölümlerde hemen asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Çalışmayla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “MASKİ Genel Müdürlüğü’müzün Doğu Caddesi üzerinde yağmur sularıyla ilgili yapmış olduğu alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bu yapılan çalışmalarla, bu bölgedeki yağmur suyu birikmesi durumu ortadan kalkacak. Bu büyük çalışma esnasında tabi vatandaşlarımızın bir takım mağduriyetleri oldu. Bu cadde de Malta Parkı’nın olduğu yerde bir süre trafiğe kapatıldı. Çalışmalar halen devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğümüz çalışmanın yaklaşık 10 gün daha devam edeceğini bildirdi. Bu çalışmanın, borulama kısmı biten yerlerde Fen işleri Daire Başkanlığımız da hemen asfaltlama çalışmalarına başladı” dedi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için aceleci davrandıklarını dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Alt yapı çalışmalarının bittiği yerlerde üst yapı çalışmalarını Fen İşleri Daire Başkanlığımız olarak takip edip en kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bizi anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Çünkü alt yapı çalışmaları koşulları gereği vatandaşları rahatsız edici boyutta olabiliyor. Bu rahatsızlığın hemen giderilmesi, çalışmaların bitene kadar sabır gösterilmesi çok önemli. Bu sabrı gösterdikleri için tüm Manisa halkına teşekkür ediyorum. Gerek GEDİZ AŞ’nin gerek Aksa Gaz’ın gerek Süperonline’ın gerekse de MASKİ’nin yaptığı alt yapı çalışmalarının bitiminde tüm yerlerin onarım tamirat çalışmaları en kısa sürede yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Şunun bilinmesini istiyorum. Tüm bu çalışmaların hepsi Manisalılar için” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalardan bölgede yaşayan vatandaşlar da memnun. Çalışmaların yapıldığı bölgede esnaflık yapan Hasan Şen, yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Hasan Şen, “Bu kadar hızlı bir şekilde bizim buradaki mağduriyetimiz giderildi. Manisa için yapılan güzel hizmetler nedeniyle takdir ediyoruz. Asfaltlama için bize anında cevap verildi. Ertesi gün hemen buradaki mağduriyet giderildi. Tozdan dolayı insanlar mağdur oldu. Ama Yılmaz Başkanla görüşmemizin ardından hemen burayı asfaltladılar. Yapılanlar için çok teşekkür ederiz” dedi.