Amatör lige Nijerya uyruklu futbolcu

Kadrosuna kattığı önemli isimlerle Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen teknik direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, geçtiğimiz sezon Torbalıspor forması giyen 26 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz sol açık ve forvet Sadık Olanıyı Salisu Balarabe ile anlaşmaya vararak, sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekibin son transferi Balarabe, Razlı Tesisleri’nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Basın mensuplarına poz veren Balarabe, “İnşallah şampiyon Salihli Belediyespor olacak” dedi. Balarabe, hedefinin bu sezon 15 gol atmak olduğunu sözlerine ekledi.

Salihli Belediyespor olarak son transferlerini Sadık Olanıyı Salisu Balarabe ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım, “Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya teşekkür ediyorum. Salihli o özlediği günlere bu sezon tekrar dönecek. Şampiyon Salihli Belediyespor” dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 1992 yılında dünyaya gelen oyuncu, 2008 yılında Reading takımında futbola başlarken, İngiltere Yerel Lig ekiplerinden Welling United FC takımına transfer oldu. Kariyerinde İngiliz ekibi Corinthians ile Yunanistan ekibi olan AO Levante, Psachna ve Nici Volos ile Gil Vicente takımının formasını giydi. Oyuncu sol kanat oyuncusu olmasına rağmen gol yollarında da etkili ve süratli futbolu ile dikkatleri üzerine çekiyor.