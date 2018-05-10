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10 Mayıs 2018 10:29

Amatör spor kulüplerinden Başkan Kayda’ya teşekkür

Manisa’nın Salihli ilçesindeki amatör spor kulüplerinin başkanları ve antrenörleri Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Amatör spor kulüplerinden Başkan Kayda’ya teşekkür

10 Mayıs 2018 10:29


Salihli’deki amatör spor kulüplerinin başkanları ve antrenörleri Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret ederek, Salihli’nin amatör spor kulüplerine sahip çıkan bir Belediye Başkanı olduğu için şanlı bir ilçe olduğunu belirterek katkılardan dolayı Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, kulüp başkanları ve antrenörlere teşekkür ederek, “Salihli’de spor ve özellikle futbol çok seviliyor. Salihli Belediyesi tarafından yasaların belirlediği çerçevede amatör spor kulüplerine yapılan destek devam edecektir” dedi.




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