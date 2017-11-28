Ambulans geç kaldı diye doktoru darp ettiler

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 27 Kasım sabah 06.30-06.40 arasında kendi araçlarıyla acile hasta getiren A.D., hastasına müdahale yapıldığı sırada etrafa küfürler yağdırarak, “Kaç saat oldu ambulans bekledik gelmedi. Gelirken yolda karşılaştık. Bu nasıl iştir” diyerek bağırmaya başlaması sonucu araya giren doktorların ambulansla kendilerinin bir ilgisi olmamasını belirtmelerine rağmen görevli Doktor Abdurrahman Doğan’a yumruk ve tekme atıp yere savurarak hastaneden uzaklaştı. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra hastanın diğer yakınları da hastaneye gelerek küfürler yağdırdı. Darp raporu alan Dr. Abdurrahman Doğan zanlı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, A.D.’nin bulunması için emniyet tarafından çok yönlü çalışma başlatıldı.

27 Kasım tarihinde sabah 06.30’da Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yaparken hasta yakınları tarafından darp edilen Pratisyen Hekim Abdurrahman Doğan için toplanan sağlık çalışanları basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Manisa Tabipler Odası Başkanı Hasan Semih Bilgin, Tabipler Odası Alaşehir Temsilcisi Ahmet Can Arıkan ve hastane personeli katıldı.

Ambulans talepleri gerçekleşmedi doktoru darp ettiler

Basın açıklamasını okuyan hastanenin Dahiliye Uzmanı Dr. Hüseyin Taşkın, “27 Kasım tarihinde hastanemiz acil servisinde çalışan Dr. Abdurrahman Doğan arkadaşımıza darp girişimi olmuştur. Ambulans talepleri ile ilgili çıkan bir aksaklıktan ötürü hiç alakası olmamasına rağmen arkadaşımızı sorumlu tutan hasta yakınları acil servisimiz önünde barbarca meslektaşımızı darp etmişlerdir. Arkadaşımıza buradan geçmiş olsun derken, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz” dedi.

Sağlıkta gittikçe artan ve kayıtlara geçen rakamlara bakıldığında, günde ortalama 30 sağlık çalışanının sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını kaydeden Uzm. Dr. Taşkın, “Sağlıkta şiddetin artmasının en temel nedeni sağlıkta dönüşüm adı altında uygulanan sağlık politikaları ile sağlık çalışanının şiddete açık bir duruma gelmiş olmasıdır. Bakılan hasta sayısının 5 kat arttığı buna karşın sağlık personelinin 1,5 kat arttığı bu dönüşüm sürecinde bir taraftan beklentilerin sürekli yüksek tutulması, diğer yandan sağlık çalışanlarının özellikle de hekimlere yönelik değersizleştirici tutum ve davranışlar şiddete zemin hazırlamıştır. Sözlü veya fiziksel olarak değerlendirildiğinde neredeyse şiddete uğramayan sağlık çalışanı kalmamıştır” şeklinde konuştu.

Alaşehir Devlet Hastanesi sağlık çalışanları olarak halka büyük bir özveriyle gece gündüz demeden hizmet sunduklarını kaydeden Uzm. Dr. Taşkın, “Hastanemizi vatandaşın gitmeye zorunda kaldığı için başvurduğu bir kurum değil de gerçekten güvenerek tercih ettiği bir kurum haline getirebilme şiarıyla çalışan bir ekibiz. Gerek yönetimi, gerek doktorları, gerek hemşireleri ve gerekse yardımcı sağlık personeliyle her gün artan sağlık talebini layıkıyla karşılayabilmek için elimizden geleni yapmaktayız. Unutulmaması gereken nokta ise bizlerin de duygularımızın olduğu, kendimize ait ailemiz ve sosyal çevrelerimiz olduğu, sizlerle aynı toplumun bir parçası olduğumuz gerçeğidir. Nasıl bizler herhangi bir kurumda, bankada, pazarda vesaire toplumu oluşturan diğer çalışma alanlarında karşılaştığımız bir sorunda sorunlarımızı şiddet ile çözmüyor, gerekli mercilere başvurmamız gerektiğini bilip medeni bir şekilde hakkımızı arıyorsak, bizim toplumdan beklentimiz de bizimle olan sorunlarını aynı şekilde çözmeleridir. Zaten hali hazırda Sağlık Bakanlığı vatandaşa türlü türlü şikayet ve başvuru mercileri oluşturmuş bulunmaktadır. Bizler bu kanallar yoluyla yapılan şikayetlere karşı nerdeyse her gün resmi savunma vermekteyken halen bazı vatandaşların problemlerini şiddet yoluyla çözmeye çalışmalarına bir anlam verememekteyiz” dedi.

Alaşehir’in çok büyük bir ilçe olmadığını ve insanların genelde birbirlerini tanıdıklarını dile getiren Uzm. Dr. Taşkın açıklamasını şöyle tamamladı:

“Ezelden beri şehrin sağlık personeli açısından bir eksikliğinin olduğu türlü nedenlerden ötürü gelen sağlık çalışanlarının belirli bir süre çalıştıktan sonra gittikleri herkes tarafından konuşulmaktadır. Hastanemizde çalışan personelin bir kısmı yerel halktan olup önemli bir kısmı ise dışarıdan Alaşehir’e gelmiştir. Sağlık çalışanlarını burada kalmaya ikna etmek için şiddet uygulamanın pek de iyi bir fikir olmadığı aşikardır. Yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddet çalışanların bir an önce buradan gitmelerine zemin hazırlamaktadır. Tüm ülkede bu tür sorunlar yaşanırken, şiddet olaylarını şehrimizde azaltmak daha çok tercih edilen bir yer olmamızı sağlayabilir. Bunu gerçekleştirmek için hep beraber sorumluluk almalı, gerek medya aracılığıyla gerek sosyal kuruluşlar vasıtasıyla kampanyalar yürütülmeli, sağlık çalışanlarına karşı toplumda hakkettikleri itibar ve değer tekrar kazandırılmalıdır. Bizler yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu bilmekteyiz. İşimizi icra ederken şahsımıza karşı şiddet ve benzeri davranışların kaygısını duymak istemiyoruz. Bu tür olayların devam etmesi halinde hizmet üretmeyeceğimizi buradan tüm topluma beyan ediyoruz ve tekrar dün arkadaşımıza yapılanlar özelinde bugüne kadar sağlık çalışanlarına yapılmış olan tüm şiddet uygulamalarını kınıyoruz.”