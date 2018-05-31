Amcasının oğlu tarafından öldürüldü

Öldürülen şahsın bedeninde kesici cisim yaraları tespit edildiği öğrenilirken, başına sert bir cisim ile darbe aldığıda iddialar arasında yer aldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Ertan A. isimli şahıs yaşadığı evin yakınlarında Veli A. tarafından saldırısına uğradı. Ertan A.’nın aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ve adı amcasının oğlu olduğu öğrenilen Veli A. tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Turgutlu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede inceleme yaparken Veli A. isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Cinayet mahallinde jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık araştırma yaptı. Şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.