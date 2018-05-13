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13 Mayıs 2018 16:35

Anamaslı Yörükleri 3. Keşkek Gününde bir araya geldi

Manisa’nın Selendi ilçesi Kurşunlu Mahallesindeki Anamaslı Yörüklerinin düzenlediği 3.

Anamaslı Yörükleri 3. Keşkek Gününde bir araya geldi

13 Mayıs 2018 16:35

Keşkek Gününde bir araya gelen vatandaşlar hasret giderdi.


Mahalle çıkışındaki harman yerinde yapılan Keşkek Gününe İlçe Belediye Başkanı veteriner Hekim Yasin Dumlupınar, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, MHP Selendi İlçe Başkanı Himmet Kurukoç, Selendi Belediye eski Başkanı MHP Manisa Milletvekili aday adayı Eczacı Nurullah Savaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir, Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şükrü Filik, Mahalle Muhtarı Hikmet Topcan, ilçe mahalle muhtarları ile çok sayıda Anamaslı Yörükler ve misafirler katıldı.


Sabah saatlerinde kahvaltı ve gözleme ile başlayan Keşkek Günü’nde havanın da güzel olması keşkek gününün şenlik havasına dönüşmesini sağladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından katılımcılara lokma ve yayıkta Yörük ayranı dağıtımı yapıldı. Yöresel oyunların oynandığı keşkek gününde öğle vakti keşkek başta olmak üzere yöresel yemek dağıtımı yapıldı.


Kıl çadırların kurulduğu keşkek gününde canlı müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynandı. Organizasyon sorumlusu Hüseyin Baş, "Her yıl mayıs ayında Anamaslı Yörükleri Keşkek Günü’nü gerçekleştiriyoruz. Anamalsı Yörükleri olarak günümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Keşkek şenliğimizin 3’üncüsünü yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada amacımız dışarıda olan Anamas Yörüklerini bir araya getirmek, dostlarımızla beraber olmak, kaynaşmak. Bu şenliği gelecek kuşaklara aktarmak, gençlerimizin bir birlerini tanımalarını sağlamak için bu organizasyonu her yıl yapacağız" dedi.




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