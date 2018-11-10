Anaokullu miniklerden işaret diliyle 10 Kasım şarkısı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eğitim-öğretim veren Cumhuriyet İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, ünlü şarkıcı Kıraç'a ait 10 Kasım şarkısını işaret diliyle seslendirdi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yıl dönümünde Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programla anıldı. Programda ana sınıfı öğrencilerinin işaret diliyle seslendirdikleri Kıraç'a ait 10 Kasım şarkısı büyük beğeni topladı. Cumhuriyet İlkokulu'nda bulunan 20 kişilik ana sınıfında eğitim gören Çağan Aras Arpacı, Sevde Öztürk, Esranur Akçay, Kani Eymen Yılmaz, Merve İçen, Berat Yılmaz, Ümmü Nisa Bal ve Fulya Islı isimli öğrenciler, öğretmenleri Hacer Koyuncuoğlu öncülüğünde işaret diliyle 10 Kasım şarkısını söyledi. Minik öğrencilerin sergilediği işaret dili performansı, veliler ve öğrenciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Çalık, minik öğrencilerinin böylesi anlamlı bir günde ve üstelik bir ay gibi kısa sürede 10 Kasım şarkısını çalışıp hazırlamalarından dolayı başta öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkürlerini sunarak, “Minik öğrencilerimizin böylesine anlamlı jestte bulunmaları biz büyükleri çok gururlandırmıştır. Yürekleri ülke sevgisiyle bezenmiş bu miniklerimizin aileleri, çocukları ile ne kadar övünse azdır. Böyle yetişen çocuklarımızı gördükçe ülkemizin geleceğine daha umutla bakıyoruz” dedi.