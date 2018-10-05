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Anne ve anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı

Sarıgöl Devlet Hastanesinde ’Emzirme Haftası’ etkinlikleri kapsamında, hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara yönelik anne sütü ve emzirmenin önemi hakkında eğitim verildi.

Sarıgöl Devlet Hastanesinde 'Emzirme Haftası' etkinlikleri kapsamında, hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara yönelik anne sütü ve emzirmenin önemi hakkında eğitim verildi.


Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman Emzirme Haftası nedeniyle hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara yönelik gebe okulu eğitim hemşireleri ve diğer hemşireler tarafından bilgilendirme yapıldığını belirtti. Opr. Dr. Karaduman, "Verilen eğitimde sağlıklı bir bebek için anne sütünün önemi anlatıldı. Çocukların beslenmeleri konusunda ve annelerin hamilelik dönemlerinde beslenmeleri, nasıl hareket edecekleri konusunda hemşirelerimiz tarafından bilgiler verilerek broşürler dağıtıldı." dedi.


Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında verilen eğitimin ardından hemşireler tarafından hastanenin bebek emzirme odasında çocuklara balonlar dağıtıldı. Hemşireler çocuklar ve anneleriyle yakından ilgilendi.

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