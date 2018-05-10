Anneleri duygulandıracak çalışma

Zamanımızda unutulmaya başlanan mektup geleneğini yeniden canlandıran öğrencilerin mektuplar postacılar tarafından annelere ulaştırılmaya başlanırken, mektupların anneleri oldukça duygulandırması bekleniyor.

Projeleriyle adından sıkça söz ettiren Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Halil Yurtseven İlkokulu, bu defa da Manisa PTT Müdürlüğü ile işbirliği yaparak ’Canım annem’ Projesi kapsamında ’Anneler Günü’ için mektup etkinliği düzenledi. Okulun tüm öğrencilerinin katıldığı etkinlik büyük ilgi görürken mektup zarflarına PTT Müdürlüğü tarafından, üzerinde okulun logosu bulunan pullar hazırlandı.

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Halil Yurtseven İlkokulu hayata geçirdiği projeyle okulun velisi annelere büyük bir sürpriz hazırladı. Okul ve Manisa PTT işbirliğiyle hayata geçirilen ’Canım Annem’ projesi kapsamında öğrenciler, annelerine olan duygu ve düşüncelerini yazdıkları mektupların satırlarına taşıdı. Annelerden habersiz yapılan çalışmayı, büyük bir gizlilik içinde yürüten minik yürekler mektupların annelerine ulaşmasını sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Manisa PTT müdürlüğü tarafından okul bahçesine getirilen posta kutusuna ve posta dağıtıcısı memurlara yazılan mektuplar, ’Bak postacı geliyor’ şarkısı eşliğinde teslim edildi. Öğrenciler tarafından yazılan mektuplar postacılar tarafından annelere ulaştırılmaya başladı.

Okul Müdürü Ayşen Oğuz, yapılan bu etkinliğin okulun projelerinden biri olan ’Canım annem’ Projesi kapsamında yapıldığını belirterek, Anneler Günü için çocuklar tarafından annelere yazılan mektupların önemi ve manevi değerinin büyük olacağını dile getirdi. Çocuklarının annelerine mektup yazarak Anneler Gününü kutlamasının velilerin ve çocukların hafızasında unutulmaz bir anı olarak kalacağını dile getiren Oğuz, mektupla iletişimin neredeyse kalmadığı zamanımızda, bu projede kendilerine büyük destek veren Manisa PTT Müdürlüğüne teşekkür etti.