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16 Mayıs 2018 12:02

Annesini öldürüp intihar etti

Manisa’nın Kula ilçesinde psikolojik sorunları olan şahıs, annesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Annesini öldürüp intihar etti

16 Mayıs 2018 12:02


Manisa’nın Kula ilçesi Güvercinlik Mahallesi’nde, bunalıma giren evli ve 2 çocuk babası Doğan Ersöz (46) önce birlikte yaşadıkları annesi Gülhizar Ersöz’ü (70) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, daha sonra da aynı tüfekle intihar etti. Komşuların silah sesini duymasının ardından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. İlk olarak olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülhizar Ersöz ve Doğan Ersöz’ün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcılığı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Kula Devlet Hastanesi morguna daha sonrada incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.




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