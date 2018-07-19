Apartmanın çatı katı alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Subaşı Mahallesi Çamlıca Yolu üzerinde bir apartman dairesinin çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Osman Kulalı’ya ait apartmanın çatı katında çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi. Büyük paniğin yaşandığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatı katında saz yapımına yönelik küçük bir atölyenin bulunduğu öğrenildi. Atölye bölümünde çıkan büyük yangına itfaiye ekipleri merdivenle müdahale etti. Büyük paniğin yaşandığı yangın uzun uğraşlar sonunda söndürüldü. Yangından güvenlik gerekçesiyle komşu apartmanlarda ikamet eden vatandaşlar tahliye edildi, bazı sokak sakinleri yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen isimlere olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Alevleri film izler gibi izlediler

Yangının meydana geldiği bölgedeki vatandaşların vurdumduymazlığı ise adeta pes dedirtti. Yüzlerce kişi tehlikeli bölgede alevleri film izler gibi izledi ve itfaiye çalışmalarının zaman zaman aksamasına neden oldu. Bölgede ki tehlikeye aldırış etmeyen bazı vatandaşlar çocuklarının da canını hiçe sayarak yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle takip etti. Vatandaşlar birçok kez polisin ikazına bölgeden ayrılmadı, polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek meraklı vatandaşları tehlike bölgenin uzağına yönlendirdi.