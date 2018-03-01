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01 Mart 2018 11:00

Ara öğünün önemine dikkat çekmek için 240 kilo elma dağıttılar

Beslenme Dostu okul olan Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulundaki 1.

Ara öğünün önemine dikkat çekmek için 240 kilo elma dağıttılar

01 Mart 2018 11:00

100 öğrenciye sağlıklı beslenmeye ve ara öğünün önemine dikkat çekmek için 240 kilogram elma dağıldı.


Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 17 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan ‘Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği’ Protokolü kapsamında hayata geçirilen ‘Beslenme Dostu Okul’ uygulaması Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda da uygulanmaya başlandı.


Beslenme Dostu Okul programı kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu bünyesinde ‘Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Ekibi’ kuruldu. Kurulan ekip ‘Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat’ Programı dahilinde okul hedeflerini ve amaçlarını belirledikten sonra yıllık çalışma programı hazırlayarak çalışmalarına başladı. Ekip tarafından yapılan planlama kapsamında şubat ayı etkinlikleri içerisinde sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek ve ara öğünün önemini vurgulamak amacıyla 240 kilogram elma okuldaki 33 şubede bulunan 1.100 öğrenciye Okul Müdürü Ali Osman Çoşkun, Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Çullu ve okul aile birliği üyelerinin destekleriyle dağıtıldı.




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