Aracın değeri kadar ses sistemi döşedi

Manisa’nın Kula ilçesinde araç ses sistemi ve aksesuar döşeme işi yapan Okan Çakır, 22 bin lira değerindeki aracına, 20 bin lira değerinde ses sistemi döşedi. Ses sistemlerine hobisi olduğunu söyleyen Çakır, aracının ses sistemi yönünden Kula’da tek olmasını amaçladığını dile getirdi. Araçta bulunan akünün yeterli olmayacağından dolayı, araca ek bir jel akü takarak, ses sistemini çalıştıran amfi ve bas gibi elementleri yeni aküye bağlayan Çakır, aracının normal piyasa değerinin 22 bin lira civarı olduğunu ancak üzerine yeni yerleştirdikleri ses sisteminin 20 bin lira olduğunu söyledi. Ses sistemini sadece hobi olarak yaptığını dile getiren Çakır, “Müzik sistemi tesisat işi ile uğraşıyorum. Ses sistemlerine merakım olduğundan dolayı, 22 bin liraya aldığım aracına 20 bin lira değerinde ses sistemi döşedik. Aracın kendi elektrik tesisatı, bu ses sitemine yeterli olmadığı için birbirini destekleyen ses ve power amfileri ile twitterları çalıştırması için bir adet jel akü ile daha net ve canlı ses alabilmek için araca takviye yaptık. Araçlarda yüksek sesli müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık vermek gibi bir amacımız da yok. Zaten, sadece hobi olarak yaptığım bu sistemde ses seviyesini yükselttiğimiz takdirde, araç içerisinde bulunan hava ile basın karışmasıyla birlikte, aracın çamları paramparça olur. Ayrıca birbirinden farklı ustalıklar gerektiren tesisat bağlama işini de, bu sistem ile denemiş olduk ve başarılı bir şekilde tamamladık” ifadelerini kullandı.