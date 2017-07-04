Aracında vuruldu hastanede hayatını kaybetti

Alaşehir’de özel bir firmada işçi olarak çalışan Ahmet Aşkın(37), Akkeçili Mahallesi mevkiinde aracında kurşunların hedefi oldu. Boynundan ve bacağından vurularak ağır yaralanan Ahmet Aşkın kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı olarak hafriyatçılık işi yapan C.Y.’nin arandığı öğrenildi.

Cinayetin ne amaçla işlendiği belirlenemezken olay gece saat 24.00 sularında meydana geldi. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden Aşkın’ın evli ve çocuğu olmadığı öğrenildi. Aşkın’ın Akkeçili Mahallesinde oturduğu ve özel bir firmada işçi olarak çalıştığı bildirildi.