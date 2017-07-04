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04 Temmuz 2017 12:29

Aracında vuruldu hastanede hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde aracı içinde bacağından ve boynundan silahla vurulmuş halde bulunan 37 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aracında vuruldu hastanede hayatını kaybetti

04 Temmuz 2017 12:29


Alaşehir’de özel bir firmada işçi olarak çalışan Ahmet Aşkın(37), Akkeçili Mahallesi mevkiinde aracında kurşunların hedefi oldu. Boynundan ve bacağından vurularak ağır yaralanan Ahmet Aşkın kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı olarak hafriyatçılık işi yapan C.Y.’nin arandığı öğrenildi.


Cinayetin ne amaçla işlendiği belirlenemezken olay gece saat 24.00 sularında meydana geldi. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden Aşkın’ın evli ve çocuğu olmadığı öğrenildi. Aşkın’ın Akkeçili Mahallesinde oturduğu ve özel bir firmada işçi olarak çalıştığı bildirildi.




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