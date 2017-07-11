Araçlar yenilendi toplu taşıma modernleşti

Ziyarette, Öz Salihli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Gülbağca’dan otogar çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Kayda, esnafların yönetim tarafından iletilen istek ve taleplerini dinledi. Salihli’de hizmet veren Öz Salihli Kooperatifi’ne bağlı araçların dönüşümü tamamlanmasıyla modern taşımacılığın ön plana çıktığını belirten Başkan Kayda, yapılan yenilikle kentin taşımacılıkta farklı bir noktaya geldiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Öz Salihli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Avkan Gülbağca ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, otogar esnafına çalışmalarında kolaylıklar diledi.