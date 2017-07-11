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11 Temmuz 2017 15:18

Araçlar yenilendi toplu taşıma modernleşti

Öz Salihli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Avkan Gülbağca ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, araçların dönüşümü ile ilçedeki toplu taşımanın farklı bir noktaya geldiğini söyledi.

Araçlar yenilendi toplu taşıma modernleşti

11 Temmuz 2017 15:18


Ziyarette, Öz Salihli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Gülbağca’dan otogar çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Kayda, esnafların yönetim tarafından iletilen istek ve taleplerini dinledi. Salihli’de hizmet veren Öz Salihli Kooperatifi’ne bağlı araçların dönüşümü tamamlanmasıyla modern taşımacılığın ön plana çıktığını belirten Başkan Kayda, yapılan yenilikle kentin taşımacılıkta farklı bir noktaya geldiğini söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Öz Salihli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Avkan Gülbağca ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, otogar esnafına çalışmalarında kolaylıklar diledi.




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