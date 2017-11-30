Araçta rahatsızlanan genç veteriner hayatını kaybetti

Manisa’nın Demirci ilçesinde veteriner hekim olarak çalışan 33 yaşındaki Hüsnü Buğra Çay, bugün saat 13.30 sıralarında Demirci Selendi yolu üzerindeki Marmaracık Mahallesi yakınlarında rahatsızlandı. Araçta kusan Çay’a aracı kullanan arkadaşının 112 ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler tarafından yaklaşık yarım saat müdahale edildi. Buradan Selendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Çay’ın Kula ilçesine gitmek için yola çıktığı belirtildi.