Arınç: “AK Parti, Türkiye için bir şanstır”

AK Parti, Türkiye için bir şanstır. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye için bir dönüm noktasıdır” dedi.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kollarının geleneksel hale getirdiği 3. Vefa Sahur programı yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla Bedesten Meydanı’nda gerçekleştirildi. Tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisinin ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, sahura katılım gösteren tüm Manisalılara teşekkür etti. AK Partili gençler olarak seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Gök, AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinden de başarıyla çıkacağını ifade etti. Gök’ün ardından konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de seçimlere 21 gün kaldığını belirterek, “Kapı kapı dolaşıyoruz. Milletvekili adaylarımız her gün bir yerlerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Teşkilat mensuplarımız da vekillerimize eşlik ederek vatandaşlarla buluşuyor. Bazı insanların oluşturmaya çalıştığının aksine gerçekten alanlarda çok müthiş bir karşılama görüyoruz. Bu coşku 24 Haziran’da sandıklara da yansıyacağından şüphemiz yok” dedi.

“İzmir ile Manisa arasındaki dostluğu ve kardeşliği daha da büyüteceğiz”

Sözlerine tüm Manisalıları selamlayarak başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Öncelikle Ramazan Bayramını hep birlikte idrak edeceğiz ve 24 Haziran tarihinde de ikinci bayramı hep birlikte yaşayacak ve bir kere daha bundan önce 12 seçimde nasıl sonuç alınmışsa 13’üncü seçimde de aynı sonucu hep birlikte yaşayacağız. Manisa ile aramızda zaten bir Sabuncubeli vardı. İnşallah 11 Haziran günü Sabuncubeli tünelini açarak, Evliya Çelebi’nin dediği ‘Korkunç Sabuncubeli’ni de aşıp İzmir ile Manisa arasındaki dostluğu, kardeşliği daha da büyüteceğiz” diye konuştu.

“AK Parti, Türkiye için bir şanstır”

Türkiye’nin önemli bir seçime gittiğini kaydeden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise şöyle konuştu: "Önemli bir seçime gidiyoruz. 24 Haziran’da kısmet olursa hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi yapılacak. Adalet ve Kalkınma Partimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımızı tekrar aday gösterdi. Allah kısmet ederse, gönülden inanıyoruz ki 24 Haziran’da Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin ikinci defa seçilmiş cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Bir buçuk sene önceye alınan bu seçimin değeri birkaç misli daha artıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, dışarıdaki şartlar Türkiye’de güçlü bir cumhurbaşkanına, güçlü bir parlamentoya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Biz de adaylarımızı tespit ettik. İnşallah herkes hem merkezde hem seçim bölgesinde büyük bir gayretle hazırlanıyor. Ben de şahsen bütün gayretimle AK Partimizin bu seçimdeki başarısı için çalışıyorum ve çalışacağım. AK Parti, Türkiye için bir şanstır. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Cumhur ittifakıyla parlamentoda çoğunluğu kazanmış olmak büyük bir önem taşımaktadır. Manisalılar gayret edelim. Daha çok çalışalım. Çok az bir zaman kaldı. Ulaşmadık hiçbir yer, görüşmedik hiçbir komşu ve dostumuz, el sıkmadık hiçbir hemşerimiz kalmasın”

Program, Kuran-i Kerim tilaveti ve okunan dualar sonrası son buldu.

Programa, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Recai Berber, İsmail Bilen, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, AK Parti ilçe başkanları, il ve ilçe kadın kolları başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.