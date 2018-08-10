FETÖ/PDY tarafından yıllarca erkek öğrenci yurdu olarak kullandığı ve daha sonradan kapatılarak Şehzadeler Belediyesi tarafından tadilatına başlatılan Tarihi Kurşunluhan topluma kazandırılacak. Şehzadeler Belediyesine 25 yıllığına kiralanan handa restorasyon çalışmalarında sona doğru gelindi.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Şehzadeler Belediyesi tarafından Manisa’nın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere restorasyon çalışması başlatılan 520 yıllık tarihi Kurşunluhan’da incelemelerde bulundu. Arınç, incelemelerde bulunduğu Kurşunluhan hakkında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ten bilgi aldı.

İncelemelerin ardından konuşan Başkan Çelik, 520 yıllık bu yapıyı Ekim ayı içerisinde halkın hizmetine sunmayı planladıklarını belirterek, "Başbakan yardımcımızın olurlarıyla burayı restorasyon karşılığı kiralayarak FETÖ mensuplarında buradan tahliyesini sağlamış olduk. Yaklaşık 2 yıldan beridir bu tarihi binada restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını yapıyoruz. Projesini aslında uygun bir şekline dönüştürüyoruz. Birkaç ay içerisinde buradaki restorasyon çalışmalarımız tamamlanacak. Buradaki mekanlar gelen turistlerin alışveriş yapabileceği, hediyelik eşya alabileceği, şehrimizin tanıtımıyla ilgili ürünlerin satılacağı iş yerleri olarak kiraya verilecek" dedi.

Tarihi binanın çok kötü ve çok yanlış amaçlara hizmet ettiğini gördüğünü kaydeden Arınç, "Manisa’da yaşayan bir insan olarak buranın 20-25 yıl yurt seviyesinde kullanıldığını maalesef çok kötü, çok yanlış amaçlara hizmet ettiğini gördüm. Onlardan aldık. Şehzadeler Belediyemiz Manisa’nın kalbinde. Yer sıkıntısı çekiyor. Faaliyetlerini gösterebilmesi için mekanlara ihtiyacı var. Bu sadece belediyenin merkez binasıyla ilgi değil. Ben de o zaman Başbakan Yardımcısıydım. Şehzadeler Belediyemizin arzu ettiği bizim imkanımızda olan yerleri kendilerine verdik. Burası çok merkezi bir yerde ve çevresindeki esnafa da faydası dokunacak. İnşallah hem toplumsal amaçla kullanılacak hem de belediyemizin kendi görev alanında olan pek çok etkinliği de yapacağımız Kurşunluhan tarihindeki haşmetine kavuşacak. Şimdi firma yetkilisi de söz verdi. İnşallah yıl sonuna kalmadan umuyoruz ki 29 Ekim’de, hem Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde hem de Kurşunluhan’ın Cumhuriyetine kavuştuğu açılışıyla burayı şenlendirelim" diye konuştu.

Arınç’a, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve firma yetkilileri de eşlik etti.