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18 Haziran 2017 16:10

Arınç Manisa’da mevlit okuttu

Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, memleketi Manisa’da merhum aile bireyleri için mevlit okuttu.

Arınç Manisa’da mevlit okuttu

18 Haziran 2017 16:10


Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, memleketi Manisa’da tarihi Sultan Camii’nde merhum aile bireyleri için mevlit okuttu. Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından okunan mevlide katılan vatandaşlara "Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi ve Hayatı" isimli kitapçık ve gül suyu dağıtıldı. Mevlit sonunda katılan vatandaşlara teşekkür eden Arınç, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmasına da değindi. Askerler için acil şifalar dileyen Arınç, "Manisa’da gerçekten birkaç defadır tekerrür eden askerlerimiz zannediyorum ki bir gıda zehirlenmesidir. Ben de biraz evvel Merkez Efendi Devlet Hastanesine gitmiştim. Hem onlardan birkaç kişiyi hem de kendi yakınlarımdan bir hastayı ziyaret ettim. Hepsinin durumu iyi hamdolsun. Bu konunun tekrar etmemesi, bu kardeşlerimizin biran evvel şifaya kavuşması için gerekli tedbirlerin de alındığını biliyorum. Sayın Valimiz de meseleyi zaten vaziyet etme durumundadır. Allah Manisamıza, özellikle son zamanlardaki deprem felaketinden, zaman zaman oluyor. Kırsal kesimlerden evler zarar görüyor. Şu ana kadar hamdolsun bir zarar yok. Ama Rabbim deprem felaketinden, afetlerden hem Manisamızı hem ülkemizi hem de İslam alemini muhafaza etsin" dedi.


Arınç, daha sonra özel ziyaretlerde bulunmak üzere camiden ayrıldı. Arınç ve Tay ailesi tarafından okutulan mevlite Bülent Arınç, eşi Münevver Arınç, Bülent Arınç’ın ağabeyi Ümit Doğanay Arınç’ın yanı sıra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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