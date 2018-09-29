Arızalanan uçak mahalleye acil iniş yaptı

Alınan bilgiye göre, bir turizm şirketine ait C-15-M Cesna tipi iki kişilik keşif uçağı, havada arıza yapması nedeniyle pilotu İ.B. ve mürettebatı M.S.D. ile Kula'ya bağlı Bayramşah Mahallesinde bulunan boş bir tarlaya acil iniş yaptı. Boş tarlaya zorunlu iniş yapan uçağı gören mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken, şirket tarafından teknik ekip çağrıldığı ve arızanın giderilmesinin ardından uçağın bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili Kula İlçe Jandarma Komutanlığı da çevrede güvenlik önlemi aldı.