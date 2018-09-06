Arnavutlar kültür gecesiyle coştu

Turgutlu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünde etkinlikleri kapsamında düzenlenen Arnavut Kültür Gecesi büyük ilgi gördü. Turgutlu Belediyesi ve Arnavut Kültür Derneği tarafından hazırlanan gecede sanatçılar Serhat Nişli ve Soner Özbilen sahne alırken, Koza Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi de birbirinden güzel dans gösterileri ile geceye renk kattı. Gecede konuşan Arnavut Kültür Derneği Başkanı Eyüp Özbilen derneğin 2017 yılında faaliyete geçtiğini, faaliyete geçtiği günden itibaren sosyal ve kültürel çalışmalar yaptığını, böyle bir organizasyon düzenledikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Daha sonra söz alan Kosova Cumhuriyeti Büyükelçiliği Başkatibi Blerim Dajaku ise Turgutlu’yu ve Turgutlu’nun insanlarını çok sevdiğini böyle güzel bir gece düzenledikleri için Başkan Şirin’e teşekkür etti. Son olarak konuşan Belediye Başkanı Turgay Şirin, “İsmi her ne kadar Arnavut Kültür Gecesi olsa da bugün burada Boşnak, Yörük, Çerkez daha pek çok soydaş olarak bu gece biriz ve birlikteyiz. Zira değişen ve gelişen ilçemiz Turgutlu, o zorlu savaş günlerinde soydaşlarımızın Balkanların birçok farklı noktasından göç ederek geldiği; ekmeğini yiyip suyunu içtiği çalışarak ürettiği memleketi kabul ettiği bir şehir. Bu anlamda Balkanlar’dan Kafkasya’ya Türk İslam Coğrafyası’nın dört bir köşesinden göçerek memleket edinilmiş bu topraklarda söylemeye başladığımız kardeşlik türkülerini işte böyle gecelerde pekiştirme fırsatı bulduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Bizler için önemli olan, soydaşlarımızın hangi topraklarda yaşarsa yaşasın, kültürel değerlerine sahip, ananelerine bağlı ve hepsinden de önemlisi Türklük şuur ve gururuyla yaşıyabiliyor olmasıdır” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin konuşmasının ardından Serhat Nişli, Soner Özbilen ve Koza Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğuna birer plaket takdim ederek teşekkür etti.

Irlamaz Amfi Tiyatro’da düzenlenen geceye Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kosova Cumhuriyeti Büyükelçiliği Başkatibi Blerim Dajaku, Ankara Arnavut Kültür Merkezi Müdürü Serdar Vardar, Turgutlu Arnavut Kültür Derneği Başkanı Eyüp Özbilen ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, daire müdürleri de katıldı.