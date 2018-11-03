Arslan: “Bugün golcülerimiz çok formda değildi”

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisaspor, sahasında ağırladığı en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Kağıt üstünde favori olan bizdik. Maça tempolu başlamayı düşünüyorduk. Bu düşüncemizde başarılı da olduk. Arka arkaya çok net pozisyonlara girdik. Beklemediğimiz çok iyi bir şutla mağlup duruma düştük. İlk geldikleri pozisyon gol oldu. Psikolojik açıdan kolay bir maç değildi. 1-1'den sonra yine kazanma hırsı ve arzumuzun olduğunu düşünüyorum. Bir iki oyuncumuzun performansının düşük olmasına rağmen. Kazanabilecek pozisyonlarımız vardı. 2'yi de 3'ü de yapabilirdik. Bugün golcülerimiz çok formda değildi. İstediğimiz olmadı. Sonunda 5 dakika kala da oyun disiplininden koptuk. Kalemizde pozisyon gördük. Maç çok acı bir şekilde bitebilirdi. Kazanabileceğimiz maçı Allah korusun kaybedebilirdik. Bu bizim açımızdan bir yıkım olurdu. Ben puan olarak mutluyum demiyorum ama takımın kat ettiği mesafe, inancı ve ürettiği pozisyonlar adına mutluyum. Yaptığımız hatalar var. Sezon başından bu yana gelen sıkıntılar da var. Bir takımda teknik direktörün yapabileceği en iyi iş bence sezon başı planlamadır. Sezon başı planlamada biraz sorunumuz var. Şu an Mustafa'nın da sakatlanmasıyla birlikte elimizde sadece 1 tane stoper var. Biz hem UEFA hem de lig oynuyoruz. Bazıları bizi işin iç yüzünü bilmeden eleştiriyor ama Sevilla maçında da elimizde bir tane stoper var. Sissoko'yu stoper yaptık. Bu sefer orta saha organizasyonunda biraz sorun oldu. Bunların hepsini aşacağız. Gerekirse altyapıdan oyuncular ile başlayacağız. Kendi içimizde farklı futbolcu kardeşlerimizin performansıyla aşacağız. Ben takımın göstermiş olduğu performans ve mücadeleden memnunum. Erzurumspor'u da tebrik ederim” dedi.

Takımda kazanma isteği olduğunu ancak kadro olarak belirli mevkilerde ellerinin çok güçlü olmadığını ifade eden Arslan, “Oyuncuların küçük performans düşüklüğü bile bizim takımda etki edebiliyor. Çok kısa aralıklarla çok maç yapıyoruz. Yaş ortalaması olarak ve bazı bölgelerin alternatifi olarak sıkıntılıyız. Bu sakatların dönmesi bizi biraz rahatlatır. Daha Serginho ile ben tanışmadım mesela. Daha görmedim bile. Şimdi Bilal'in iyileşme durumu var. Bu inanç bizde her zaman var ve var olmaya devam edecek ama kendi içimizde alternatif oluşturacak oyuncularımız yok. İnanç var, mücadele var. Bugün eksik olan sadece ikinci, üçüncü goldü. Bir tek onu yapamadık” diye konuştu.