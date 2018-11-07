Arslan: “Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız”

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan ve grubundaki 3 maçta 1 gol atıp, kalesinde 9 gol görerek, henüz puanla tanışamayan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan ve Aykut Çeviker, yarın sahasında UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya ekibi Sevilla ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arslan "Çok büyük bir organizasyon. Bu organizasyonun parçası olmak bize gurur veriyor. Tarihi bir maç, çok önemli bir rakibimiz var. Avrupa'nın sayılı ekiplerinden biriyle burada karşılaşmak hem bizim açımızdan hem taraftarımız açısından çok önemli ve değerli. Bu tarihi maçta ilk maça nazaran daha gayretli, daha iradeli, daha mücadele eden, daha üretken bir Akhisarspor olmak istiyoruz. İlk iki maçta oyunsal olarak çok şey kattık ama Sevilla maçında bundan çok yoksun kalmıştık. Amacımız bu ligin değerine güzellik katabilmek. Tahmin ediyorum yarın bu büyük gecede taraftarımız ve futbolseverler de çok ilgi gösterecek. Bu mücadeleye yakışır bir tavır ve oyun sergilenme düşüncesindeyiz. İnşallah güzel bir akşam olur” dedi.

“İnançlı olarak bir şeyleri başarmak için oynuyoruz”

Her iki takımdaki sakatlıkların oyunu nasıl etkileyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Arslan, “Onların eksiklikleri onları çok etkilemez ama bizim eksiklerimiz bizi çok derinden etkiliyor. Onların daha fazla alternatifleri var. O nedenle çok şanslılar. Bizim de bölgesel eksikliklerimiz var. Bugün de Seleznyov'un sakatlığı söz konusu oldu. O da kadrodan çıkarıldı. Stoper ve santrfor, çok ciddi iki ölümcül noktada büyük eksikliklerimiz var. Bu bizi düşündürüyor. Sonuçta bizde farklı bir sistemle sahada oynayacağız. Bu eksikliği hissettirmeden oynamaya çalışacağız. Futbol 90 dakika ve her bölgede oynanacak. Belli bir bölgeye kalmak mümkün değil. Günümüz futboldaki en önemli etkenler geçişler. Kaç forvetle, kaç stoperle oynadığınızdan çok geçişler önemli. Yarın sahaya 11 kişi çıkacağız, 3 oyuncu değiştireceğiz. Tabii ki zor bir gece. İnançlı olarak bir şeyleri başarmak için oynuyoruz. Rakibimizin gücüne saygı duyacağız. Bizim de gayelerimiz ve hedefimiz olacak. Bizim hayalimiz ve ümidimiz kazanmak ve kazanmamın yollarını aramak. Rakibinizin gücünü kabul etmezseniz, sonucunda hayal kırıklıklarınız çok olur. İnanan 11 kişi var. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Aykut Çeviker: “İnşallah bizim için güzel bir gece olacak”

Orta saha oyuncusu Aykut Çeviker de sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany'e geçmiş olsun dileklerini sunarak, yarın oynayacakları maçı değerlendirdi. Çeviker, “UEFA ilk defa katıldığımız bir organizasyon. Başlarken Krosnadar ve Standart Liege maçlarında iyi oynamıştık ama bunu skora yansıtamamıştık .Son maç bizim için kötü bir geceydi. Futbolda tür sonuçlar da var. Yarın da onları burada ağırlayacağız. İnşallah bizim için güzel bir gece olacak. Sakatlıklarımız çok da olsa sahaya çıkan 11 arkadaşımız ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek isteyecektir. Tüm taraftarlarımızı yarın güzel futbol gecesini yaşatmak için bekliyoruz. İnşallah bizden destekleri esirgemezler” dedi.

Ligde de sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten Çeviker, “Kendi aramızda da buna çözüm arıyoruz ama bazen şanssızlık oluyor. Futbol olarak iyi oynadığımızı düşüyorum ama skora yansıtmada problem yaşıyoruz. İnşallah bunu çözeceğiz. Avrupa maçları, lig ve Türkiye kupası maçlarımız var. Bir an önce bizde nefes almak istiyoruz. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Oyunu skora yansıtmak istiyoruz. İnşallah tekrar rahat bir nefes aldığımız günleri hep beraber görürüz” diye konuştu.

Öte yandan basın toplantısı öncesi Akhisarspor takımı maçtan önceki son antrenmanına çıktı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda yeşil-siyahlılar taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.