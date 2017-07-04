Aşağı Koçaklar’ın 30 yıllık altyapısı yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, eski altyapılara neşter vuruyor. Bu kapsamda, Sarıgöl ilçe merkezinde yer alan Aşağı Koçaklar Mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon hattını yenileme çalışmasına başlandı. Mahallede toplamda bir buçuk kilometrelik hat günümüz standartlarına uygun hale getirilecek. Sarıgöl Belediyesi’nin de iş makineleri ile destek verdiği çalışmada 30 yıllık eski hat modern bir yapıya kavuşacak.

Taşkın sorunu da çözülecek

Kanalizasyon hattındaki yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından MASKİ ekipleri, mahalleye bir buçuk kilometre yağmursuyu hattı döşeyecek. Daha önce yağmursuyu hattı bulunmayan mahallenin yağışlı havalarda yaşadığı taşkın derdi son bulacak.

Aşağı Koçaklar Mahalle Muhtarı Kazım Taşçı, mahallelerinde başlayan altyapı yenileme çalışmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Kanalizasyonumuz tıkanıyordu. Yapılması gereken bir çalışmaydı. Kanalizasyon hattındaki çalışma bittikten sonra sıfırdan yağmursuyu hattı da döşenecek. Eskiden sokaklarımız su içinde kalıyordu. Çalışmalar çok güzel oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” dedi.