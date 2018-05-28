Aşağıçobanisa Şehzadeler’in iftarında buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesinin Aşağıçobanisa Mahallesi kapalı Pazaryerinde kurduğu iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Aşağıçobanisa Mahallesinde düzenlenen iftar programına Başkan Çelik’in yanı sıra AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, AK Parti Manisa Milletvekili adayı Serkan Eren, civar mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşağıçobanisa Mahallesinde birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 65 mahallemizin tamamında olduğu gibi Aşağıçobanisa Mahallemizde de birçok hizmetler yaptık. Belediye olarak yapmış olduğumuz ilk parkın açılışını burada yapmıştık. Özgecan Aslan Parkını sıfırdan yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra, başka parklar da yaparak hizmetinize sunduk. Bugüne kadar ilçemiz genelinde 3 bin 500 kilometrelik malzemeli ve malzemesiz ova yolu çalışması yaptık. Bu çalışmamızdan Aşağıçobanisa Mahallemizde istifade etti. Geçtiğimiz haftalarda başlattığımız bir çalışma ile 500 bin TL bir bedel harcayarak mahallemizin meydanını düzenliyoruz. Ayrıca Turgutlu yolundan başlayarak meydana kadar olan yolun tamamında dekoratif aydınlatma çalışması yapacağız. Bu çalışmamız ile birlikte parklarıyla, aydınlatmalarıyla Aşağıçobanisa Mahallemizde daha da güzelleşecek” dedi.