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11 Eylül 2017 18:12

Asansör boşluğa düşen işçi öldü

Manisa’da hastane inşaatında bir asansör firmasında görevli tekniker, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Asansör boşluğa düşen işçi öldü

11 Eylül 2017 18:12


Kaza, saat 16.00 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde yapımı devam eden 570 yataklı Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatı devam eden hastanede asansörlerin yapımından sorumlu bir firmada tekniker olarak görev yapan 36 yaşındaki Yusuf Doğan, 9. katta asansör montaj işlerinin yapımı sırasında dengesini kaybederek 30 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düştü. Diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Doğan’ın cansız bedeni Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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