Asansör boşluğuna düşen tır şoförü öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde bir inşaatın asansör boşluğunda tır şoförünün cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre dün akşam üzeri saat 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Ahmet Kurşun Sokak üzerinde bir inşaata tır ile tuğla getiren şoför Yıldöner C.'nin (52) bugün sabah saatlerinde inşaata gelen işçiler tarafından cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 sağlık görevlileri Yıldöner C.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcılığın da yaptığı incelemeler sonrasında yaklaşık 3 metre yüksekten düştüğü tahmin edilen Yıldöner C.'nin cansız bedeni Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.