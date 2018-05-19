Asansör yere çakıldı: 4 kadın işçi yaralandı

Kazada 4 kadın işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi’nde bulunan Leblebiciler Sitesi’nde çalışan 4 kadın, sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde, iş yerinin ikinci katında bulunan atölye bölümüne geçmek istedi. İkinci kata çıkmak için zemin kattan asansöre binen 4 kadın işçi, asansörün ipinin kopmasıyla birlikte yere çakıldı. Yere çakılan asansörün içinde çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler Raziye Kandırmış, Aysel Sezer, Ayşe Selendili ve Serpil Çalık, olay yerine çağrılan acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada müşahede altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.