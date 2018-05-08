Asfalt çalışmaları YSE Kavşağı ile devam ediyor

Çevre dostu elektrikli otobüslerin sağlıklı çalışabilmesi ve Manisalının deforme olan yollardan kurtulması adına şehir merkezinde 15 kilometrelik asfaltlama çalışmasının başladığını belirten Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Şehir merkezindeki asfaltlama çalışmalarımız kapsamında Manisa trafiğinin can damarı sayılacak YSE Kavşağında çalışmalar başladı. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz. Bu akşam buradaki asfalt çalışmalarımız bitecek” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Manisa trafiğinin can damarı sayılacak YSE Kavşağındaki çalışmalarına başladı. Çevre dostu elektrikli otobüslerin sağlıklı çalışabilmesi ve Manisalının deforme olan yollardan kurtulması adına şehir merkezinde 15 kilometrelik asfaltlama çalışması yapılacak.

YSE Kavşağı bu akşam bitecek

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, çalışmaları şube müdürleri ile birlikte yerinde inceledi. YSE Kavşağındaki çalışmaların bu akşam itibariyle biteceğini belirten Demir, “Manisa trafiğinin can damarı sayılabilecek YSE Kavşağında asfaltlama çalışmalarımız normalde Pazar günü başlayacaktı. Fakat bölgemizin yağışlı olmasından dolayı çalışmalarımız bugüne aksadı. Buradaki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde bitireceğiz. Fabrika servislerinin de zor durumda kalmaması için belli aralıklarla çalışmalara ara veriyoruz ve uygun olan kısımlardan trafiği açıyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz anlayış bekliyoruz” dedi.

YSE Kavşağından sonra Moris Şinasi Kavşağına geçilecek

YSE Kavşağındaki çalışmaların ardından Moris Şinasi Kavşağına geçileceğini belirten Fevzi Demir, “Moris Şinasi Kavşağında ilk önce yolun sağ tarafını asfaltlayacağız. Trafiğin akışını zor duruma sokmadan tek şerit halinde ulaşım sağlanacak. İnşallah Cumartesi günü de Moris Şinasi Kavşağını bitirmiş olacağız. Moris Şinasi Kavşağının ardından Doğu Caddesine geçeceğiz” dedi. Asfaltlama çalışmaları kapsamında kaldırım ve banket ile orta refüj de de çalışma yapılıyor.