Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 11:50

Asfaltta yumurta pişirip yedi

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava, Manisa’da da etkisini giderek artırırken şoför esnafı asfaltta ve otomobil kaportası üzerinde yumurta pişirip ekmek banarak yedi.

Asfaltta yumurta pişirip yedi

01 Temmuz 2017 11:50


Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurdu olduğu gibi Manisa’yı da etkisi altına aldı. Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği Manisa’da sıcak havanın pazar günü de etkili olması bekleniyor.


Hava sıcaklığının nemle beraber 44 dereceyi bulduğu Manisa’da, bir taksi durağındaki taksici esnafı, asfaltta ve otomobil kaportası üzerinde yumurta pişirdi. Eski otogar içerisinde bulunan bir taksi durağında asfalt zemine ve kendisine ait taksisinin kaportasında yumurta pişiren 57 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Erdoğan, pişirdiği yumurtayı diğer taksi şoförü arkadaşlarıyla beraber afiyetle yedi.


Kırdığı yumurtalar güneşin etkisiyle 5 dakika içerisinde pişiren Erdoğan, Manisa’da son yıllarda görülmemiş bir sıcaklık yaşadığını belirterek, "Gördüğünüz gibi eve gidip yemek yemektense burada güneş yardımıyla doğal olarak pişirdiğimiz yumurtaları yiyoruz. Hava bugünlerde Manisa’da aşırı sıcak şekilde seyrediyor. Biz de taksici esnafları olarak müşteri sıramızı bekliyoruz. Bugünlerde ağaç gölgesi bulduğumuz yerler bizler için çok kıymetli yerler. Allah güneşte rızkını kazanmak için ter döken herkesin yardımcısı olsun. Bu yaz biraz gecikmeli geldi ama tam geldi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    44°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!