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27 Temmuz 2018 15:21

Aşılama eğitimini tamamlayan üreticiler sertifikalandırıldı

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen aşılama eğitimlerini tamamlayan 30 üreticiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Aşılama eğitimini tamamlayan üreticiler sertifikalandırıldı

27 Temmuz 2018 15:21


Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla İlyasçılar, Kozaklar, Akçaköy ve Süngüllü mahallelerinde düzenlenen 88 saatlik aşılama eğitimini tamamlayan üreticilere sertifikalarını törenle verdi. Akçaköy Mahallesi’nde düzenlenen törene, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, başkan yardımcıları Ramiş Şiyak ve Mustafa Irmak, meclis üyesi Mustafa Gürler, Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, teknik personel ve üreticiler katıldı. Törende konuşan Akçaköy Mahallesi muhtarı Adil Kızıl, Yunusemre Belediyesinin destekleriyle bölgede tarımın geliştiğini, üreticilerin bilinçlendiğini kaydetti. Başkan Çerçi, nezdinde bu projelere katkıda bulunan herkese teşekkür eden Kızıl, “Yunusemre belediyemizin kırsal kalkınma anlamında Yuntdağı mahallelerine çok büyük destekleri oldu. Yapılan aşılama eğitimleri de bize katkı sağladı. Allah Belediye Başkanımızdan ve emeği geçenlerden razı olsun” diye konuştu.


Halk eğitim merkezi eğitmenlerinden Ziraat Mühendisi Mehmet Ateş de aşılama eğitimleriyle üreticilerin doğru yöntemle aşılama yapabileceklerini aktardı. Eğitime katkı sağlayan Yunusemre Belediyesine teşekkür eden Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata da, kırsal kalkınma projeleriyle bölgede özellikle ürün çeşitliliğinin arttığını, alternatif ürünlerle üreticilerin ekonomik anlamda desteklendiğini anlattı. Muhtarlık işleri Müdürü Ata, bu tür eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini kaydederken, çiftçilerin eğitimlere olan ilgisinin de kendilerini memnun ettiğini söyledi.


Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise törende yaptığı konuşmada, 63 mahallesi Yuntdağı’nda bulunan Yunusemre’de kırsal kalkınma hamlelerini sürdüreceklerini müjdeledi.


“Çiftçimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Çerçi, sözlerini şöyle tamamladı: “Kırsal bölgelerimize fidan dağıtımı yaptık, hayvancılığı geliştirmek amacıyla çalışmalarda bulunduk. İçme suyu göletleri, hayvan yıkama alanları yaptık. Aşılama çalışmaları gerçekleştirdik. Bu yıl yaklaşık 80 bin göz aşılama yaptık. Belediyemiz kuruluşundan itibaren yaklaşık 200 bin göz aşılama yapıldı. Kırsal mahallelerimizde tarım ve besiciliği geliştirmek, üreticimizin rahat yaşamasını istiyoruz. Beledimizin ve ilçe halk eğitim merkezi katkılarıyla İlyasçılar, Kozaklar, Akçaköy ve Süngüllü mahallelerinde yaşayan üreticilerimize meyve ağaçlarına, Antep fıstığı aşılama konusunda eğitim verdik. Eğitimlerini tamamlayan üreticilerimize sertifikalarını aldı. Kendilerini kutluyorum. Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz”




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