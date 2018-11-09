Asırlık çınarı kesmek yerine kahvehaneyi ağaca göre şekillendirdiler

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 25 yıldır içerisinde büyüyen çınar ağacı ile birlikte faaliyet gösteren kahvehane doğayla iç içe olan mimarisiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi'nde kahvehane sahipleri tarafından kesilmeye kıyılamayan asırlık çınar ağacının kolları kahvehane tavanının içinden geçerek, gökyüzüne uzanıyor. Makedonya'dan 27 yıl önce Manisa'ya gelerek yerleşen 4 çocuk annesi, Hediye Paykocu, inşaat işçisi olan eşi Cevdet Paykocu'ya destek olmak için evinin alt katını kahvehaneye dönüştürdü. Kahvehane yapımı sırasında bahçedeki 75 yıllık çınar ağacı kahvehane içerisinde kaldı. Kahvehane sahipleri, kahvehane ortasından geçen çınar ağacını kesmek yerine, koruma altına aldı. Zeminden yükselip, çatıda açılan delikten gökyüzüne yükselen asırlık çınar ağacı, ilk defa görenleri hayrete düşürüyor. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, ağacı inceliyor. Cevdet Paykocu'nun hayatını kaybetmesiyle birlikte oğullarının işletmesini sürdürdüğü kahvehane, doğaya saygının en güzel somut örneğini gözler önüne seriyor.

Mahallenin en eski sakinlerinden ve kahvehanenin en eski müşterisi Nihat Reka, “Bu mahallenin kurucu sakinlerdenim. Bu mahalle 1967 yılında kuruldu. Ben 56 yaşındayım. Bu çınar ağacı 100 yılı aşkındır var. O zaman bunun yarısı kadardı. Kahveciler de bu ağacı koruma altına aldılar. Kahveye de adını verdi. Çınarlı kahvede oradan geliyor. Şuan da koruma altında. Görenlerinde ilgisini çekiyor. Kimse ağaç kesmesin. Peygamber Efendimizin bir hadisi var. “Ölürken bile bir fidan dikin” diye. Ağacı kim keserse zarar eder” diye konuştu.

Bir başka müşteri Ercan Demirtaş ise, şöyle konuştu: “Bu kahvenin devamlı müşterisiyim. Ben de ilk gördüğümde tuhafıma gitti. Merak ettim. Sordum. Kesmeden Doğaya saygıdan dolayı bunca yıl burada kalmış. Ne kadar olduğunu bilemiyoruz ama birkaç asırlık var. Doğa sevgisi, Gerçekten görülmeye değer bir şey. Bu doğa sevgisini herkese görmeleri noktasında tavsiye ederim. Her gördüğümde de hayretler içerisindeyim.”