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04 Aralık 2017 11:43

Asker babaya tribünden pankartlı selam

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Seramiksan ile Vakıfbank arasında oynanan Sultanlar Ligi voleybol maçında babası astsubay olan ve Ankara’da görev yapan küçük Nisa açtığı pankartla babasını ne kadar özlediğini tüm Türkiye’ye gösterdi.

Asker babaya tribünden pankartlı selam

04 Aralık 2017 11:43


Türkiye Voleybol Federasyonu Vestel Venüs Sultanlar ligi 10. hafta mücadelesinde Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda Seramiksan ile Vakıfbank arasında oynanan voleybol müsabakasında açılan bir pankart tüm dikkatleri üzerine çekti. Ankara’da astsubay olarak görev yapan Halil Bilen ile öğretmen Yeliz Bilen’in 3,5 yaşındaki kızları Nisa Bilen baba özlemini pankartla duyurdu. Canlı yayında da Türkiye’nin gördüğü Nisa Bilen, "Baba Seni Çok Özledim" pankartı açtı.


Ailesi ile voleybol maçına gelen ve gurbetteki babasına pankart ile selam yollayan küçük Nisa bütün salonu duygulandırdı. Minik kardeşi Eylül, annesi ve yakınlarıyla Seramiksan maçını izleyen Nisa’nın açtığı anlamlı pankart salondaki spor severlerin dikkatini çekti.




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