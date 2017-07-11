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11 Temmuz 2017 05:36

Asker karakolu taradı: 3 şehit

Manisa’nın Kula İlçesi Jandarma Karakolunda görev yapan bir er cinnet geçirdi.

Asker karakolu taradı: 3 şehit

11 Temmuz 2017 05:36

Elindeki otomatik piyade tüfeği koğuşta uyuyan erlere ateş açarak 3 silah arkadaşını şehit etti.


Edinilen ilk bilgiye göre gece saat 03,30 sıralarında girdiği bunalım sonucunda otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açan bir asker, 3 silah arkadaşını şehit etti.


Daha sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.


Edinilen ilk bilgilere göre olayda 3 asker şehit olurken intihar eden askerle birlikte 4 kişi hayatını kaybetti, 3 askerde yaralandı.


Yaralı askerler, 112 acil ekipleri tarafından Kula devlet hastanesine getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 3 asker Salihli devlet hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürerken ayrıntılar daha sonra aktarılacak.




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