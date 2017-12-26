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26 Aralık 2017 15:44

Askeri bandodan huzurevi sakinlerine konser

Manisa 1.

Askeri bandodan huzurevi sakinlerine konser

26 Aralık 2017 15:44

Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı bandosu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinlerine yönelik moral konseri verdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinleri, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı bando takımını ve subayları ağırladı. Tugay Bandosu, huzurevi sakinlerine moral konseri verdi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, 1. Piyade Eğitim Tugayından subaylar ve eşleri ile Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Serpil Aykurt ve Huzurevi personeli de katıldı. Komutanlık bandosuna bağlı orkestranın unutulmaz eserleri seslendirdiği etkinlikte huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, “1. Piyade Eğitim Tugayı Bando Komutanlığı huzurevi sakinlerimize çok güzel bir program hazırladı. Onların burada yüzlerinin gülüyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Emeği geçen 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere olmak üzere tüm personeline teşekkür ediyorum” dedi.




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